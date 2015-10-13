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В России могут разрешить реализацию пива на стадионах

13 октября 2015, 18:11
8

Министр спорта и президент РФС Виталий Мутко выступает за отмену запрета на употребление пива на стадионах.

«Важный вопрос – запрет реализации пива на спортивных сооружениях во время проведения массовых мероприятий. Есть исключение только для чемпионата мира по футболу.

Но, на мой взгляд, запрет уже сыграл свою роль, и мы подходим к тому, что можно подумать о возвращении пива на стадионы. Но при создании необходимых условий, комфорта для зрителей. В целом не возражаем и поддерживаем. Но такие решения должны принимать законодатели и руководство страны. Предложение мы внесли», – заявил Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (8)
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Эрзя
1444749430
О чем вы? у нас в половине города продажи спиртного запрещена в день матча, а вы о продаже на стадионе...
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зиргай
1444751699
От Мутко первое стоящее предложение
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jet andy
1444753564
Давно пора.
Ответить
Bolela-armeez
1444759015
В шоке от этой новости! Походу Мудко энд компани бабла получат от пивных лобби
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Платунишка
1444759690
Ребят, а вы новость внимательно читали? "Важный вопрос – ЗАПРЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПИВА НА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ во время проведения массовых мероприятий. То есть принести пиво с собой не дадут. А там можно, к примеру, купить баночку пива за 500 рэ. А в Москве за 1000 рэ. И потечет бабло и в бюджет, и мимо)
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LOKis09
1444762794
Правильной дорогой идёте товарищи! В старые добрые времена я приезжал в Черкизово за 1,5 - 2 часа до начала матча... Спокойно выпивал 2 - 3 бутылочки пива (из бумажных стаканчиков), съедал 2 - 3 бутербродика (сыр, колбаса, красная рыба). Обходил стадион вокруг по часовой стрелке (традиция) и встречал клубный автобус с командой. Замечательное было время! Обожравшихся на трибунах не было, а редких "любителей" выводил милиционер. Никто его не бросался отбивать... и доски от трибун не вырывали... А сейчас? Боязно...
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Marizza
1444763995
А сейчас разве не продают ? Кажись на открытии и черкизоне видела продажу пива
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