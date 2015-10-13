В России могут разрешить реализацию пива на стадионах

Министр спорта и президент РФС Виталий Мутко выступает за отмену запрета на употребление пива на стадионах.

«Важный вопрос – запрет реализации пива на спортивных сооружениях во время проведения массовых мероприятий. Есть исключение только для чемпионата мира по футболу.

Но, на мой взгляд, запрет уже сыграл свою роль, и мы подходим к тому, что можно подумать о возвращении пива на стадионы. Но при создании необходимых условий, комфорта для зрителей. В целом не возражаем и поддерживаем. Но такие решения должны принимать законодатели и руководство страны. Предложение мы внесли», – заявил Мутко.