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    Джером Боатенг: «С такой игрой нам лучше вообще не ехать на Евро-2016»

    Защитник сборной Германии Джером Боатенг раскритиковал своих партнеров по команде после победы над Грузией (2:1).

    «С такой формой нам лучше вообще не ехать во Францию. Мы не можем играть против команд топ-уровня так. Я должен говорить об этом прямо. У нас нет звезд мирового уровня, поэтому мы должны работать над своей игрой. Сегодня мы должны были в первом тайме вести в счете 3:0 или 4:0, но этого не произошло», - заявил Боатенг.

    Напомним, после вчерашней победы сборная Германии оформила выход на Евро-2016.

    Источник: Bild

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    12.10.2015 15:48
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