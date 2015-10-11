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    Евро-2016. Шотландия покуражилась над Гибралтаром, Германия сломила сопротивление Грузии

    В группе D сборная Германии в непростом матче сумела минимально одолеть Грузию - 2:1. Победный гол на счету Макса Крузе.

    В другой встрече игрового дня Шотландия в гостях покуражилась над командой Гибралтара, отправив в сетку ворот хозяев шесть безответных мячей. Нельзя не отметить успех Стивена Флетчера, оформившего хет-трик.

    Еще в одном матче Польша стараниями Роберта Левандовски добыла победу над сборной Ирландии.

    Евро-2016. Отборочные матчи. Группа D. 10-й тур

    Германия – Грузия – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мюллер, 50 (с пенальти); 1:1 – Канкава, 53; 2:1 – Крузе, 79.

    Гибралтар – Шотландия – 0:6 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мартин, 24; 0:2 – Мэлуони, 39; 0:3 – Флетчер, 52; 0:4 – Флетчер, 56; 0:5 – Флетчер, 85; 0:6 – Нейсмит, 90.

    Польша – Ирландия – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Крыховяк, 13; 1:1 – Уолтерс, 16 (с пенальти); 2:1 – Левандовски, 42.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 23:38
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