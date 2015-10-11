Мексика не пустила США на Кубок Конфедераций в Россию

Сборная Мексики обыграла в плей-офф за право принять участие в Кубке Конфедераций 2017 года сборную США. Матч завершился в дополнительное время со счетом 3:2.

Основное время поединка завершилось со счетом 1:1 - на гол Хавьера Эрнандеса точным выстрелом ответил Джоэфф Кэмерон. В экстратаймах первыми снова забили мексиканцы - отличился Орибе Перальта, но американцы опять сравняли счет после удара Бобби Вуда. Победу Мексике принес защитник "Америки" Поль Агилар за две минуты до окончания дополнительного времени.

Напомним, ранее участниками Кубка Конфедераций стали Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира), Австралия (победитель Кубка Азии 2015) и Чили (победитель Кубка Америки 2015).

Летом 2016 года определятся еще две команды, которые поедут в Россию, - от Европы и Океании. В январе 2017 года станет известен последний участник турнира, когда завершится Кубок Африки.

Плей-офф за участие в Кубке Конфедераций-2017

Мексика – США – 3:2 (1:1, 1:1)

Голы: 1:0 – Эрнандес, 10; 1:1 – Кэмерон, 15; 2:1 – Перальта, 96; 2:2 – Вуд, 108; 3:2 – Агилар, 118.