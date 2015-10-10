Евро-2016. Турция обыграла Чехию, Голландия под угрозой вылета

Сборная Турции на выезде обыграла Чехию в рамках предпоследнего тура отбора Евро-2016. Победа со счетом 2:0 позволила команде Фатиха Терима сохранить свой отрыв в два очка от голландцев, которым теперь нужно надеяться на чудо во вторник.

Турции в последнем туре хватит ничейного результата в домашнем мачте против Исландии, чтобы оставить Голландию за бортом турнира и выйти в плей-офф.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа А. 9-й тур

Чехия – Турция – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Инан, 62 (с пенальти); 0:2 – Чалханоглу, 79