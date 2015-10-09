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Аргентина и Бразилия проиграли на старте отбора ЧМ-2018

9 октября 2015, 06:29
3

Сборные Аргентины и Бразилии неудачно начали свои выступления в отборе ЧМ-2018. «Селесао» проиграла на выезде Чили. Голы в составе действующих чемпионов Южной Америки забивали Эдуардо Варгас и Алексис Санчес. Бело-голубые на своем поле уступили эквадорцам с тем же счетом 0:2, забивали Эрасо и Кайседо.

Кроме того, побед на старте отборочного турнира добились Уругвай, Колумбия и Парагвай.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Южная Америка. 1-й тур.

Боливия – Уругвай 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Касерес, 10; 0:2 – Годин, 62.

Колумбия – Перу 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гутьеррес, 36; 2:0 – Кардона, 90.

Венесуэла – Парагвай 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гонсалес, 85.

Чили – Бразилия 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Варгас, 72; 2:0 – Санчес, 90.

Аргентина – Эквадор 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Эрасо, 81; 0:2 – Кайседо, 82.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Весь мир Аргентина Бразилия Колумбия Уругвай
Комментарии (3)
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sir_Alex
1444366799
Проиграли более сильным и классным командам, всё логично
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CSKA №1
1444378340
Чили сейчас сильнее Аргентины и Бразилии вместе взятых!
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sihafazatron
1444380799
все равно обе эти сборные приедут на чм 2018
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