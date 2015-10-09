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    Аргентина и Бразилия проиграли на старте отбора ЧМ-2018

    Сборные Аргентины и Бразилии неудачно начали свои выступления в отборе ЧМ-2018. "Селесао" проиграла на выезде Чили. Голы в составе действующих чемпионов Южной Америки забивали Эдуардо Варгас и Алексис Санчес. Бело-голубые на своем поле уступили эквадорцам с тем же счетом 0:2, забивали Эрасо и Кайседо.

    Кроме того, побед на старте отборочного турнира добились Уругвай, Колумбия и Парагвай.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Южная Америка. 1-й тур.

    Боливия – Уругвай 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Касерес, 10; 0:2 – Годин, 62.

    Колумбия – Перу 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гутьеррес, 36; 2:0 – Кардона, 90.

    Венесуэла – Парагвай 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Гонсалес, 85.

    Чили – Бразилия 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Варгас, 72; 2:0 – Санчес, 90.

    Аргентина – Эквадор 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Эрасо, 81; 0:2 – Кайседо, 82.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 06:29
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +29

      sihafazatron 9 октября 2015, 11:53

      все равно обе эти сборные приедут на чм 2018

      0
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    • ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 9 октября 2015, 11:12

      Чили сейчас сильнее Аргентины и Бразилии вместе взятых!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 октября 2015, 07:59

      Проиграли более сильным и классным командам, всё логично

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