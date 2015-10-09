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    Лев: «Ирландцы играли в прямолинейный футбол»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не скрывал своего разочарования после поражения от Ирландии в рамках отбора Евро-2016, которое не позволило его команде завоевать путевку в финальную часть за тур до финиша.

    «Это неожиданное и, конечно, ненужное поражение. Мы были готовы к такой игре и знали, что ирландцы будут играть в прямолинейный футбол, делать ставку на оборону. Играли лучше, но все время ошибались при последней передаче», - заявил Лев.

    Отметим, в последнем туре немцам достаточно набрать одно очко, чтобы напрямую выйти в финальную часть Евро-2016. Германия 11 октября примет на своем поле Грузию.

    Источник: A Bola

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    09.10.2015 00:56
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