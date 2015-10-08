Сиваков: «Украинцы просили помочь»

Полузащитник сборной Белоруссии Михаил Сиваков рассказал накануне отборочного матча к Евро-2016 со словаками, что его партнеры по луганской "Заре" просили о помощи.

- Сборная Белоруссии в своей отборочной группе выше четвертого места уже не поднимется. Какова мотивация на матч со словаками?

- Как ни банально это звучит, но выступаем за свою страну, ее флаг и герб. Хотим порадовать болельщиков. В конце концов мы представляем национальную сборную, поэтому в любом случае следует ставить максимальные цели на каждый поединок.

- Ваша "Заря" нынче на подъеме - в десяти турах украинского первенства она потерпела лишь одно поражение и занимает четвертое место. Сразу шесть ее футболистов вызваны в сборную Украины...

- "Заря" показывает неплохой футбол, дает результат в чемпионате Украины. Жаль, немножко не хватило, чтобы пробиться в групповой этап Лиги Европы. Тренерский штаб сборной Украины, разумеется, следит за нашим клубом, и, вероятно, неспроста привлекает столько исполнителей. Значит, они заслужили своей игрой. Кстати, когда разъезжались по сборным, то ребята, да и остальные представители команды, просили помочь победой в Словакии. Ведь украинцы ведут борьбу со словаками за второе место в группе, но пока, как известно, отстают на три очка.

- И насколько, на ваш взгляд, белорусам реально огорчить сборную Словакии?