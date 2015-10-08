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    Слуцкий: «Смольников точно сыграет, Дзагоев и Березуцкий – это два больших вопроса»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о шансах ряда футболистов сыграть в матче отборочного турнира к Евро-2016 против Молдавии.

    – Возможное отсутствие Дзагоева может повлечь за собой смену схемы игры всей команды?

    – Нет.

    – Можно ли в процентном отношении говорить об участии в матче Василия Березуцкого и Смольникова?

    – Смольников точно сыграет. А вот Дзагоев и Березуцкий – это два больших вопроса.

    – По Шатову и Глушакову, индивидуально работавшим накануне, вопросов нет?

    – Оба сегодня тренировались в общей группе и готовятся к игре.

    – Если так и не поправится Василий Березуцкий, будете ли довызывать кого-то в центр обороны – ведь тогда Игнашевич и Алексей Березуцкий остаются на этой позиции вдвоем?

    – Это единственное кадровое изменение, которое может произойти между матчами с Молдавией и Черногорией. Но пока мы об этом не думаем. И в любом случае перед Молдавией никого дополнительно вызывать не будем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2015 06:34
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