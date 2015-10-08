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  • Нападающий «Локомотива» попал в список самых перспективных футболистов мира

Нападающий «Локомотива» попал в список самых перспективных футболистов мира

8 октября 2015, 01:02
3

Нападающий "Локомотива" Артем Галаджан попал в список самых перспективных игроков мира в возрасте до 17 лет. Это единственный россиянин в рейтинге, который составил The Guardian.

Издание отмечает, что Галаджан имеет хороший выбор позиции на поле, отличное голевое чутье и читает игру исключительно для своего возраста.

Игрок начал заниматься футболом в семь лет, а в 13 отправился в Москву, где не прошел отбор в ЦСКА, но был замечен "Локомотивом".

В своем активе Галаджан имеет 18 матчей в составе "Локомотива" в молодежном первенстве и 12 голов на счету.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Молодежное первенство Локомотив (мол) Галаджан Артем
Комментарии (3)
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Petrak86
1444274707
на ЧМ-18 ему будет 20 лет, не много для вызова в сборную, если только не заиграет на соответствующем уровне к тому времени, типа Майкла Оуэна в Англии на ЧМ-1998, тому вообще по-моему 18 лет было...
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boi1231
1444293650
фамилия правильно написано,Галаджан или Галаджян ?
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Lokofint
1479436302
Интересно посмотреть его в основе, удачи!
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