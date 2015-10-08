Нападающий «Локомотива» попал в список самых перспективных футболистов мира

Нападающий "Локомотива" Артем Галаджан попал в список самых перспективных игроков мира в возрасте до 17 лет. Это единственный россиянин в рейтинге, который составил The Guardian.

Издание отмечает, что Галаджан имеет хороший выбор позиции на поле, отличное голевое чутье и читает игру исключительно для своего возраста.

Игрок начал заниматься футболом в семь лет, а в 13 отправился в Москву, где не прошел отбор в ЦСКА, но был замечен "Локомотивом".

В своем активе Галаджан имеет 18 матчей в составе "Локомотива" в молодежном первенстве и 12 голов на счету.