Капелло: «Моуринью за полтора года сжигает игроков»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал методы работы наставника «Челси» Жозе Моуринью. По мнению итальянца, Моуринью заставляет футболистов действовать на пределе возможностей.

«Моуринью – стратег. В такое трудное для него время он попросил клуб решить, с ним они или против него. И клуб заявил о поддержке. Он превосходный тренер, но за полтора года он сжигает игроков. После этого они психологически не в состоянии дать ему то, чего он добивается. Циклы Моуринью длятся примерно в этих временных рамках», - утверждает Капелло.

Также специалист высказался о нынешнем состоянии «Челси».

«Сейчас им не хватает темпа, злости и агрессии. Иванович уже не тот. Сказалась и потеря Куртуа, ведь их вратарь не отбил многие мячи».