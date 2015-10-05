Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дзюба: «ЦСКА нас расстроил»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал турнирное положение клуба и рассказал о своих ожиданиях от матча национальной команды против Молдовы.

    «Громко сказано, что результаты у «Зенита» отличные. ЦСКА снова выиграл, чем нас расстроил... Но настроение в любом случае хорошее. Последние игры выиграли. Сейчас переключаемся на сборную. Понимаем, что именно эти две самые важные игры», - говорит Дзюба.

    По его мнению, сборная Молдовы будет по-особому настроена на матч с Россией.

    «Викторович нам все расскажет про соперника. Понимаем, что они будут упираться. Для них это матч года. Нам надо напрямую выходить на Евро».

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2015 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 6 октября 2015, 08:44

      Викторович? Скромнее надо быть. Ещё Лёнькой его назови...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 октября 2015, 06:20

      Дзюба-наше Всё!!! Величайший игрочище в истории!!!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 5 октября 2015, 23:08

      матч года? это потому-что игрочишка приезжает?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11