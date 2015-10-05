Дзюба: «ЦСКА нас расстроил»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал турнирное положение клуба и рассказал о своих ожиданиях от матча национальной команды против Молдовы.

«Громко сказано, что результаты у «Зенита» отличные. ЦСКА снова выиграл, чем нас расстроил... Но настроение в любом случае хорошее. Последние игры выиграли. Сейчас переключаемся на сборную. Понимаем, что именно эти две самые важные игры», - говорит Дзюба.

По его мнению, сборная Молдовы будет по-особому настроена на матч с Россией.

«Викторович нам все расскажет про соперника. Понимаем, что они будут упираться. Для них это матч года. Нам надо напрямую выходить на Евро».