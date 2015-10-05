Хедира: «Ювентусу» важно было победить»

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира остался доволен результатом встречи седьмого тура Серии А с "Болоньей" (3:1), в которой он отметился забитым голом.

"Нам было очень важно победить в этом матче, чтобы мы смогли улучшить свое положение в турнирной таблице. "Ювентус" показал отличную игру в этой встрече. Мы завладели инициативой с первых минут и не отдавали ее. Сейчас мы находимся на правильном пути", - рассказал Хедира.

Напомним, что "Ювентус" после этой победы набрал восемь очков, расположившись на 12 месте в турнирной таблице.