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    Гусев: «Динамо» — моя молодость, ЦСКА — моя любовь»

    Бывший футболист ЦСКА и «Динамо» Ролан Гусев рассказал о своих ожиданиях от очного дерби этих команд в рамках 11-го тура РФПЛ.

    «Динамо» для меня – это молодость. Я вырос в динамовской детско-юношеской школе, потом играл за «Динамо». ЦСКА – это большая любовь, все мои победы и трофеи были завоеваны в составе ЦСКА. Сегодня мои симпатии будут на стороне «армейцев».

    ЦСКА не может выиграть у «Динамо» на протяжении шести лет? Наверное, динамовские поклонники хотели бы поменяться: шесть лет не выигрывать у ЦСКА, но при этом всегда быть наверху, играть в Лиге чемпионов, становиться чемпионами», — заявил Гусев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2015 13:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 4 октября 2015, 16:24

      Ты гусь продажный,как был продажным так им и остался родной клуб сменил из за денег вот и продавай теперь свою честь какой у тебя и нет

      -1
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      ...
      Рейтинг: +50

      Viktor41 > polyshuk23 4 октября 2015, 17:32

      Зачем вы так. Смена клубов естественна. То же что и смена работы. Люди ищут где лучше и где больше можно заработать. Бытие определяет сознание.

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      Рейтинг: +24

      tims > polyshuk23 4 октября 2015, 18:10

      Ну твоё утверждение насчёт отсутствия чести Ролана весьма спорное. А вот то, что у тебя реально отсутствуют мозги, это факт. Или ты провокатор... Ролану Гусеву - респект...

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