«Локомотив» – «Амкар». Онлайн-трансляция

Вчерашняя победа «Зенита» отодвинула «Локомотив« на третье место, но уже сегодня вечером железнодорожники могут вернуться на прежние позиции и немного оторваться от конкурента. Однако обыграть «Амкар» будет нелегко, о чем говорит игра пермяков в Санкт-Петербурге.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Амкар». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:00, не пропустите!