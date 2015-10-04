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    Мутко: «80% населения России будут причастны к ЧМ-2018»

    Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко утверждает, что подавляющее большинство жителей России будет так или иначе участвовать в организации чемпионата мира 2018 года.

    «Мы предложили миру особую концепцию проведения турнира. Она очень удобная. Мы решили создать в 20 городах базы для проживания команд. Каждая команда из двух баз, которых всего 64, выберет одну. Базы расположены вплоть до Екатеринбурга. Причастность населения к чемпионату мира составит 80 процентов. Именно такое количество населения нашей страны в той или иной мере будет приобщено к организации чемпионата», - рассказал Мутко.

    Чиновник уверен, что половина населения планеты будет следить за турниром.

    «В 2018 году к России будет приковано внимание половины людей, живущих на Земле. Это прекрасная возможность показать миру нашу страну».

    Источник: ТАСС

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    04.10.2015 01:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3

      umunw 4 октября 2015, 08:11

      недавно нарыл капли от которых секс стал в разы лучше, дольше и ярче (теперь и моя довольна и я себя чувствую самцом). Это реально секрет мужского величия, вот о нем уже и в журнале написали, вот читайте --- http://ori.click/maximum

      0
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 4 октября 2015, 06:08

      Ага, жаль шо не материально :~))

      1
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      Рейтинг: +12

      Igork45 4 октября 2015, 06:02

      Сам-то понял, чё сказал? Россия, видимо только до Урала.

      1
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      Рейтинг: +1820

      gor77 4 октября 2015, 04:22

      Ага, особенно Сибирь и Дальний. Опять всё только в России...

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 4 октября 2015, 02:05

      звучит как-то сурово слишком

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