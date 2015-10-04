Мутко: «80% населения России будут причастны к ЧМ-2018»

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Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко утверждает, что подавляющее большинство жителей России будет так или иначе участвовать в организации чемпионата мира 2018 года.
«Мы предложили миру особую концепцию проведения турнира. Она очень удобная. Мы решили создать в 20 городах базы для проживания команд. Каждая команда из двух баз, которых всего 64, выберет одну. Базы расположены вплоть до Екатеринбурга. Причастность населения к чемпионату мира составит 80 процентов. Именно такое количество населения нашей страны в той или иной мере будет приобщено к организации чемпионата», - рассказал Мутко.
Чиновник уверен, что половина населения планеты будет следить за турниром.
«В 2018 году к России будет приковано внимание половины людей, живущих на Земле. Это прекрасная возможность показать миру нашу страну».