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    Мутко: «80% населения России будут причастны к ЧМ-2018»

    Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко утверждает, что подавляющее большинство жителей России будет так или иначе участвовать в организации чемпионата мира 2018 года.

    «Мы предложили миру особую концепцию проведения турнира. Она очень удобная. Мы решили создать в 20 городах базы для проживания команд. Каждая команда из двух баз, которых всего 64, выберет одну. Базы расположены вплоть до Екатеринбурга. Причастность населения к чемпионату мира составит 80 процентов. Именно такое количество населения нашей страны в той или иной мере будет приобщено к организации чемпионата», – рассказал Мутко.

    Чиновник уверен, что половина населения планеты будет следить за турниром.

    «В 2018 году к России будет приковано внимание половины людей, живущих на Земле. Это прекрасная возможность показать миру нашу страну».

    Источник: ТАСС

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    04.10.2015 01:23
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    Комментарии (6)
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    Inks
    1443913522
    звучит как-то сурово слишком
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    gor77
    1443921761
    Ага, особенно Сибирь и Дальний. Опять всё только в России...
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    Igork45
    1443927726
    Сам-то понял, чё сказал? Россия, видимо только до Урала.
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    3eмлянин
    1443928116
    Ага, жаль шо не материально :~))
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    umunw
    1443935481
    недавно нарыл капли от которых секс стал в разы лучше, дольше и ярче (теперь и моя довольна и я себя чувствую самцом). Это реально секрет мужского величия, вот о нем уже и в журнале написали, вот читайте --- http://ori.click/maximum
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    ologreds
    1694997053
    numo444316
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