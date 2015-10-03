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  • РФПЛ. Гола Попова хватило «Спартаку» для победы над «Мордовией»

РФПЛ. Гола Попова хватило «Спартаку» для победы над «Мордовией»

3 октября 2015, 16:20
16

Московский «Спартак» переиграл саранскую «Мордовию» в выездном матче 11-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник красно-белых Ивелин Попов.

«Спартак» после этого успеха набрал 20 очков и временно поднялся на третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. «Мордовия» с семью очками осталась 14-й.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур

Мордовия (Саранск) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) текстовый онлайн матча

Гол: 0:1 – Попов, 4.

«Мордовия»: Чебану, Нахушев, Дудиев, Рыков, Фибель, Власов (Шипицын, 58), Махмудов (Сысуев, 75), Стеванович, Джалу (Игнатович, 46), Луценко, Мухаметшин.

«Спартак»: Ребров, Паршивлюк, Таски, Боккетти, Макеев, Д. Комбаров, Ромуло, Широков, Попов (Озбилиз, 68), Промес, Мовсисян (Зотов, 58).

Предупреждения: Паршивлюк, 41. Мухаметшин, 73.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Мордовия Спартак Попов Ивелин
Комментарии (16)
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slavа0508
1443878806
Нет пора возвращать Карпина,что за херня аутсайдерам то проигрываем то кое-как выигрываем играя на равных с аутсайдерами,какие призовые места могут быть???При карпине как не ругали его такого позора не было и всегда с медалями пускай серебренные и бронзовые,,,а сейчас тьма беспробудная какае-то
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antoha spartak
1443878808
молодцы
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Любер
1443878875
Не понятно действие тренеров. Игроки пешком ходят . Ладно в евро кубках играли бы. Да и платит игрокам клуб, а не сборные.
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Сармат Ростов
1443879061
Непонятная игра. Абсолютно равная, потом идее должно быть 0:0.
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Krasnodar 123
1443879200
АЛЕНЬ И ТИТО!
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3Алиев
1443879716
Я ждал от Спартака более активной игры, гол забитый в начале матча пошел не на пользу
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Qweas
1443880246
Уж "ХИМКИ" сумели обыграть недавно мордву. А в победе СПАРАКА никто и не сомневался. Молодцы!
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Каратель помойников
1443882607
с победой! играли на результат.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1443885240
ОДНИМ ХОРОШИМ ЭПИЗОДОМ ВЫИГРЫВАТЬ ....РАЗВЕ ЭТО НОРМАЛЬНО ДЛЯ ЛЕГЕНДАРНОГО КЛУБА?
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3eмлянин
1443893840
На тоненького :~))
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