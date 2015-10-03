РФПЛ. Гола Попова хватило «Спартаку» для победы над «Мордовией»

Московский «Спартак» переиграл саранскую «Мордовию» в выездном матче 11-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник красно-белых Ивелин Попов.

«Спартак» после этого успеха набрал 20 очков и временно поднялся на третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. «Мордовия» с семью очками осталась 14-й.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур

Мордовия (Саранск) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) текстовый онлайн матча

Гол: 0:1 – Попов, 4.

«Мордовия»: Чебану, Нахушев, Дудиев, Рыков, Фибель, Власов (Шипицын, 58), Махмудов (Сысуев, 75), Стеванович, Джалу (Игнатович, 46), Луценко, Мухаметшин.

«Спартак»: Ребров, Паршивлюк, Таски, Боккетти, Макеев, Д. Комбаров, Ромуло, Широков, Попов (Озбилиз, 68), Промес, Мовсисян (Зотов, 58).

Предупреждения: Паршивлюк, 41. Мухаметшин, 73.

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