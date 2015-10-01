«Скендербеу» пожаловался УЕФА на политические речевки болельщиков «Локомотива»

Представитель «Скендербеу» заявил, что клуб сообщил официальным лицам о поведении болельщиков «Локомотива» во время матча второго тура Лиги Европы.

Делегат УЕФА поставлен в известность о том, что фанаты москвичей скандировали речевки политического содержания. Делегат заверил, что занесет этот факт в рапорт и сообщит о случившемся в УЕФА.

«Посмотрим, чем это кончится», - сказал представитель албанского клуба.

Фанаты «Локомотива» скандировали кричалки «Уби шиптаря» и «Косово – Сербия».