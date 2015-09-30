Черевченко: «Простых соперников в еврокубках нет»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал предстоящий домашний матч против «Шкендербеу» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

– Денисов и Касаев не доиграли матч с ЦСКА. В каком они состоянии?

– Состояние нормальное. Готовы ли они играть, узнаем завтра.

– Что можете сказать о «Скендербеу»?

– Очень ровная команда, которая играет жестко и на грани фола. В составе есть быстрые игроки, молодые и опытные. Знаю, что их пообещали премировать за положительный результат в матче. Сегодня вечером донесем до ребят, что это за команда. Могу сказать, что простых соперников в еврокубках нет. Посмотрите на результаты первого тура Лиги Европы. И кто мог предположить, что БАТЭ обыграет «Рому» в Лиге чемпионов? – сказал наставник «Локо».