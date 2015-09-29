Билялетдинов: «Умения игроков «Рубина» никуда не пропали, все присутсвует»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своими мыслями относительно неудачной игры казанцев в этом сезоне.

«Рубин» утратил внутреннюю энергетику игры, которая была в прошлом году, особенно по осени, и в этом в весенней стадии, в начале чемпионата. Вот как только эта командная энергетика будет восстановлена, результат станет положительным. Умения игроков никуда не пропали, все присутствует, а единого целого пока не наблюдается, и это, наверное, главная причина неудач. Но я скажу, что эта ситуация начиналась еще при мне, я это видел», – рассказал Билялетдинов.