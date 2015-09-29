Мутко: «На сегодня главное – это сборная»

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что все кадровые и организационные решения будут приниматься после игры отборочного раунда Евро-2016 между Россией и Черногорией, которая состоится 12 октября.

«На сегодня главное – это сборная, поэтому все кадровые и организационные решения мы будем принимать после 12 октября. Сегодня я все проработал по структуре организации, все высказал. При оптимизации будем исходить из важности направлений с учетом экономической ситуации. Как говорится, сегодня не до жиру. 13-14 октября я подпишу документы о новой структуре РФС. О конкретных изменениях я бы пока не хотел говорить. Сейчас важно провести матчи сборных», – сказал Мутко.