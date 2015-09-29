Якин: «Шестое место – не тот результат, который ожидали от меня в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин рассказал, как воспринимал замечания относительно «недостаточно красивого футбола», который показывала его команда.

– Это все игры со словами. У нас была очень хорошая поддержка со стороны болельщиков. Как тренер ты, конечно, помимо прочего, должен понимать, что люди, пришедшие на стадион, тратят немаленькие деньги. Увы, увлекательное зрелище невозможно запрограммировать заранее. Первоочередная задача для тренера и для команды – достичь поставленных клубом целей. А красиво команда играет или, как вы выражаетесь, «недостаточно красиво», меня интересует лишь тогда, когда команда занимает первую строчку.

–​ То есть при подписании с вами контракта цель «играть в зрелищный футбол» не ставилась?

– Нет. Требовалось, и это абсолютно справедливо, чтобы мы выигрывали свои матчи. К сожалению, это нам не всегда удавалось.

– У вас было достаточно времени, чтобы проанализировать ситуацию. Что пошло не так в прошлом сезоне?

– Серьезного ответа на этот вопрос не существует. По всей видимости, мы не смогли оправдать ожидания президента.

– Быть может, шестое место для того «Спартака» – это и есть реальный уровень команды?

– Исходя из того, что я и мои помощники больше не в «Спартаке», можно сделать вывод, что шестое место – не тот результат, который ожидали от меня и от команды. Четвертое место было бы более адекватным результатом. Увы, периодически нам не хватало везения.