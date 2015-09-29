Тарханов: «Ерохин из «Урала» никуда не рвется»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов прокомментировал повышенный в последнее время интерес к полузащитнику команды Александру Ерохину.

«Александр – хоть и не воспитанник «Урала», но раскрылся именно здесь. Он очень порядочный человек и старательный игрок. Ему пришлось много работать, чтобы повысить свой уровень. Сам он из «Урала» никуда не рвется, хотя время от времени у него появляются предложения. Думаю, у него они еще будут. Поскольку теперь он вызывается в сборную. Но вопрос по нему будет зависеть от позиции руководства.

Что касается его отсутствия в матче с «Крыльями», то тут важно то, как выстроена игра команды. У «Крыльев» же тоже будет отсутствовать лидер – Молло. Но игра у «Урала» и «Крыльев Советов» разная. Самарцы играют от обороны, на контратаках. «Урал» – более атакующая команда», – отметил Тарханов.