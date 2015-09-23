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    Дзюба: «Патроны я сохраню для «Спартака»

    Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал игру 1/16 финала Кубка России против тверской «Волги», а также поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком» в чемпионате.

    — На матч собрался полный стадион, эмоции хорошие. Мы победили. Матч давался тяжело. Может быть, для небольшого триллера это хорошо. Соперник бился, честь ему и хвала. Но мы немного затянули с голом. Могли и больше забивать в итоге.

    Впереди матч со «Спартаком». Вы сказали, что если забьете бывшей команде, то не будете праздновать гол, так?

    — Я давно это сказал. У нас любят одно интервью разорвать на 50 частей. И выставлять их как удобно.

    Насколько реально забить «Спартаку»?

    — Посмотрим. В этот раз не удалось, значит удастся в ближайшее время. Патроны я сохраню. В этот раз у меня моментик был сумасшедший, но не попал.

    Нет тревоги, как вас встретят болельщики «Спартака»?

    — Я знаю, как они меня встретят, негативно. Они со своей колокольни смотрят, это их право. На меня это никак не влияет.

    Есть желание что-то доказать?

    — Любому футболисту, любому мужчине нужно доказывать каждый день. Специально для кого-то стараться не буду. Буду просто стараться забивать голы и отдавать передачи.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.09.2015 18:56
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +10

      ЦЫГАНЕНОК 25 сентября 2015, 13:36

      Был онопко целуещий шарфы, а тепеоь .и дхюба. Ругающийся на святое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 сентября 2015, 09:36

      Ррр

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 24 сентября 2015, 08:58

      "...но если жил ты как свинья-останешься свиньёю..." В.С.Высоцкий. Нянчили тебя в Спартаке, а сейчас ты показал себя во всей красе)))

      -1
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      Рейтинг: +10

      Rezec 24 сентября 2015, 07:14

      Клоун

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 24 сентября 2015, 04:44

      ох дзюбишко-балаболюшко...

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 24 сентября 2015, 02:31

      Неужели он планирует пнуть мяч так, что он попадет в ворота. А он вообще такое может? Он забивал уже хоть одной команде из первой восьмерки?

      0
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 23 сентября 2015, 22:56

      Артем сейчас явный лидер по бла-бла-бла,интервью даёт больше чем Месси,Просто птица говорун,,,

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 23 сентября 2015, 22:15

      Это тебе не деньги по карманам тырить!)))

      1
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      Рейтинг: +157

      горя 23 сентября 2015, 22:03

      балабол

      0
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      Рейтинг: +13

      Алек Македонский 23 сентября 2015, 21:52

      Артем, какой же ты болтун! Лучше делом докажи!

      1
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