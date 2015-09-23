Кубок России. «Крылья Советов» в гостях одолели «Тамбов»

Самарские "Крылья Советов" в напряженном поединке в Тамбове вырвали путевку в 1/8 финала Кубка России. Сделать это гостям удалось за пять минут до конца основного времени матча. Решающий гол на счету полузащитника "крылышек" Ибрагима Цаллагова.

Кубок России. 1/16 Финала

Тамбов - Крылья Советов (Самара) - 2:3 (2:1)

Голы: 1:0 — Чернышов, 5; 1:1 — Чочиев, 16; 2:1 — Часовских, 45+3; 2:2 — Родич, 57; 2:3 — Цаллагов, 85.

Тамбов: Гавиловский, Михалев, Зимулька, Рыбин, Васильев, Чернышов (Свистунов, 69), Зяблов, Поярков, Григорян (Коротков, 58), Спицын, Андреев (Часовских, 8).

Крылья Советов: Лобанцев, Ятченко, Бурлак, Надсон, Симайс, Родич (Корниленко, 75) (Драгун, 90), Цаллагов, Померко, Горбатенко, Чочиев, Яковлев (Молло, 58).

Предупреждения: Чернышов, 17; Родич, 47; Михалев, 58; Симайс, 82.