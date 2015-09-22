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    • Колосков: «Расширение Премьер-лиги до 18 команд будет катастрофой»

    Колосков: «Расширение Премьер-лиги до 18 команд будет катастрофой»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил свое отношение к идее расширения Премьер-лиги до 18 клубов.

    «Российская Премьер-лига не нуждается в расширении до 18 клубов. Увеличение числа команд чемпионата будет катастрофой, которую мы не переживем. Уменьшать до 14 тоже не стоит, самый оптимальный вариант – это 16. Мы уже давно соблюдаем такой регламент, и я лично боролся за это 26 лет. Два новых клуба обязательно понизят общий уровень игры в Премьер-лиге.
    В России не так много хороших игроков и специалистов. Таких людей и на 16 команд едва хватает. А сейчас мы видим, что многие молодые тренеры не оправдывают возложенных на них надежд. Основная нагрузка ложится на узкий круг наиболее квалифицированных мастеров. Эти футболисты выступают в чемпионате, еврокубках и в составе своих сборных. Мы просто угробим лучших игроков, если добавим им ещe соперников. Особенно при нашей сегодняшней инфраструктуре и погодных условиях», – заявил он.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2015 16:35
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    Комментарии (7)
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    n272nm
    1442943984
    Колосков - идиот.
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    Сармат Ростов
    1442946400
    Полностью поддерживаю Колоскова. Сначала нормальные стадионы строить нужно.
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    Каратель
    1442984683
    игроков угробят?каких?...вы их контрактами денежными гробите
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    dzvinka
    1442989253
    тоесть молодежь никакая, а вот только я батькой был ))
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    ologreds
    1694997119
    numo443166
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