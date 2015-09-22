Халк спел и станцевал на Невском проспекте

Нападающий "Зенита" Халк принял участие в благотворительной акции клуба под названием "Давай-давай", во время которой проходил сбор пожертвований для Артема Двуреченских, который болен острым лимфобластным лейкозом (раком крови) и нуждается в трансплантации костного мозга.

Перед началом акции, которая собрала 1 335 461 рублей, Халк пообещал станцевать и спеть на Невском проспекте. Вчера бразилец выполнил свое обещание. Кроме того, он подарил футболку Артему Двуреченских.



Источник: http://footballhd.ru/allnews/frantianews/112911-di-mariya-real-navsegda-ostanetsya-v-moem-serdce.html Не знаю, какой приeм мне окажут в Мадриде, однако мы вместе выиграли много титулов, в том числе и Лигу чемпионов. Будет приятно снова вернуться на «Сантьяго Бернабеу», ведь «Реал» навсегда останется в моeм сердце. Если забью гол, то праздновать его не буду»



Источник: http://footballhd.ru/allnews/frantianews/112911-di-mariya-real-navsegda-ostanetsya-v-moem-serdce.html Не знаю, какой приeм мне окажут в Мадриде, однако мы вместе выиграли много титулов, в том числе и Лигу чемпионов. Будет приятно снова вернуться на «Сантьяго Бернабеу», ведь «Реал» навсегда останется в моeм сердце. Если забью гол, то праздновать его не буду»