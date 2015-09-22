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Халк спел и станцевал на Невском проспекте

22 сентября 2015, 07:52
6

Нападающий "Зенита" Халк принял участие в благотворительной акции клуба под названием "Давай-давай", во время которой проходил сбор пожертвований для Артема Двуреченских, который болен острым лимфобластным лейкозом (раком крови) и нуждается в трансплантации костного мозга.

Перед началом акции, которая собрала 1 335 461 рублей, Халк пообещал станцевать и спеть на Невском проспекте. Вчера бразилец выполнил свое обещание. Кроме того, он подарил футболку Артему Двуреченских.

Не знаю, какой приeм мне окажут в Мадриде, однако мы вместе выиграли много титулов, в том числе и Лигу чемпионов. Будет приятно снова вернуться на «Сантьяго Бернабеу», ведь «Реал» навсегда останется в моeм сердце. Если забью гол, то праздновать его не буду»
Не знаю, какой приeм мне окажут в Мадриде, однако мы вместе выиграли много титулов, в том числе и Лигу чемпионов. Будет приятно снова вернуться на «Сантьяго Бернабеу», ведь «Реал» навсегда останется в моeм сердце. Если забью гол, то праздновать его не буду»
Не знаю, какой приeм мне окажут в Мадриде, однако мы вместе выиграли много титулов, в том числе и Лигу чемпионов. Будет приятно снова вернуться на «Сантьяго Бернабеу», ведь «Реал» навсегда останется в моeм сердце. Если забью гол, то праздновать его не буду»

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Халк
Комментарии (6)
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Inks
1442899828
"Акциии". Ребят, честное слово, противно такие опечатки видеть на популярном сайте
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Сармат Ростов
1442906418
Для Россиянина танцует Бразил... В Зените РУССКИХ что-ль нет? А Халку РЕСПЕКТ!!!
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Сармат Ростов
1442906691
Мля, стыдно такое читать... Дзюба, покерист хренов, а ты где???
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Смит80
1442909830
Хорошая, добрая промо-акция Не Футболом единым живет человек, еще поет и пляшет. Доброе дело сделал - "+", где - то там поставится!
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Трувор
1442988624
Кроссавчег! Может это еу поможет понять, что играет в России за российский клуб и надо пенальти забивать и побеждать..
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