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    Луценко: «Не понимаю, как ЦСКА удавалось хозяйничать в нашей штрафной»

    Форвард «Мордовии» Евгений Луценко поделился впечатлениями от игры против ЦСКА в девятом туре чемпионата России. Саранская команда уступила армейцам со счетом (4:6).

    «Это самое обидное поражения в моей футбольной карьере. Никогда еще ранее моя команда не проигрывала, ведя по ходу встречи (3:0). Дело даже не в моих голах, просто это был наш матч, и мы должны были его выиграть. Устроить праздник для Саранска. Очень обидно, что этого не случилось, и мы сами подарили победу сопернику. Лишили многочисленных болельщиков праздника. Жаль, очень жаль. Хотя как все прекрасно начиналось — отличный газон, полный стадион зрителей, прекрасная погода. Настроение у болельщиков великолепное, народ веселился. Все было идеально. И так бездарно все потерять. Именно из-за этого очень обидно.

    Я еще в полном объеме матч не просмотрел. Однако, хочешь — не хочешь, а надо это сделать. Хотя голы просматривал. Не понимаю, как ЦСКА удавалось хозяйничать в нашей штрафной?! Я не специалист и не аналитик. Возможно, поэтому мне сложно понять, как два соперника разбираются со всей нашей обороной, обыгрывая по 8-10 футболистов? Я прежде всего имею ввиду гол Зорана Тошича. Действуя в стеночку, армейцы спокойненько прошили всю нашу защиту и отправили мяч в сетку. Как такое могло случиться?! Как вообще состоялся град голов в наши ворота?!», - приводит слова Луценко "Столица С".

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2015 19:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 22 сентября 2015, 12:40

      Я вот тоже не понимаю,как этому бездарю удалось забить целых 2 гола!!!Парадокс...

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      Рейтинг: +459

      sour12 21 сентября 2015, 20:06

      * Устроить праздник для Саранска.* - так праздник футбола то устроить удалось, 4ре то закатлили =) хотя конечно 6 обратно =) но я думаю если такой футбол показывать будет команда болельщики никогда плохого не скажут....ну конечно пропускать надо было при таком раскладе 3-4. главное то получился классный матч.

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      Рейтинг: +119

      nitto 21 сентября 2015, 20:06

      Видно что не в доле, обиделся.

      -1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 сентября 2015, 20:04

      Смотрел,смотрел... Волевая победа коней, не каждый повторить сможет! Но как-то подозрительно мордоване после перерыва перестали играть... Даже мяч из своей штрафной не выносили... Очень подозрительно...

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      Рейтинг: +459

      sour12 > Сармат Ростов 21 сентября 2015, 20:08

      ты прав =)))) вообще впринципи мне кажется надо не играть даже Гинер купил всё....купил Лёне сборную ещё и победы там ....мне кажется ГИНЕРА В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ надо он купит всё для страны и будем жить лучше всех ))))))))

      -1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > sour12 21 сентября 2015, 20:33

      Купит-то он что-нибудь себе. А наше продаст, можешь не сомневаться.

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