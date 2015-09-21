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    Дасаев стал лауреатом премии Golden Foot

    Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев стал лауреатом премии Golden Foot в категории "Легенды футбола". Об этом говорится на официальном сайте награды. Кроме экс-вратаря "Спартака" в 2015 году премию получили француз Давид Трезеге, румын Георге Хаджи и аргентинец Даниэль Пассарелла.

    Награда вручается действующим и бывшим футболистам старше 29 лет за выдающиеся достижения в футболе. Стоит отметить, что ранее этой почетной награды удостоились советские футболисты Игорь Беланов, Олег Блохин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2015 14:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 сентября 2015, 19:27

      В своё время многие мечтали Дасаеву забить, но у немногих получалось!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      STEWARD 21 сентября 2015, 14:42

      рад за него

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      RatUS 21 сентября 2015, 14:35

      А Лев Яшин?(

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