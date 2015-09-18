Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Морено и Коку навестили Шоу в больнице

    Защитник ПСВ Эктор Морено и главный тренер команды Филлип Коку навестили в больнице защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу. Напомним, что Шоу получил двойной перелом ноги в результате подката Морено в матче Лиги чемпионов. Об этом визите рассказала голландская телерадиокомпания NOS.

    «Мы спросили, желает ли Люк принять посетителей, ведь хотели выразить свою поддержку. К счастью, самая большая боль для него уже позади. Мы готовы предложить любую помощь, которую способны предоставить. Эта встреча была полезна и для Морено, так как эта ситуация стала для него большим ударом", - рассказал Коку.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2015 21:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 19 сентября 2015, 12:02

      думаю так и должно быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      goalaktika 19 сентября 2015, 11:30

      Молодец Морено, достойный поступок! Не то что костолом Наинголанг, двоих сломал и только с помощью соцсетей пишит слова поддержки. А Люку здоровья

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      ASRomeo > goalaktika 19 сентября 2015, 21:39

      а что ж про кусареса не вспоминаешь, который Щесны травмировал?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11