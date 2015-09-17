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    Слуцкий: «Хотел бы тренировать сборную на домашнем ЧМ? Я не мыслю такими категориями»

    Главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поспорил о звездности состава национальной команды, а также дал понять, что не заглядывает пока в далекое будущее.

    «Если звездой считать игроков, выступающих в топ-клубах ведущих чемпионатах, тогда действительно у нас их нет. Хотя Черышев - игрок «Реала», и мы очень хотим, чтобы он получал там как можно больше игрового времени. Но на мой взгляд, чемпионат России незаслуженно недооценивают. Поэтому я считаю, что в сборной собраны очень сильные футболисты, которым абсолютно по силам решать те текущие задачи, которые перед ними стоят - выход на чемпионат Европы

    Хотел бы я тренировать сборную России на домашнем чемпионате мира? Я не мыслю такими категориями, я просто иду от матча к матчу, не заглядывая так далеко. Но, безусловно, любому специалисту крайне престижно и волнительно готовить свою национальную команду к домашнему чемпионату мира», - сказал специалист.

    Источник: ФИФА

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    17.09.2015 16:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 17 сентября 2015, 17:45

      "Хотел бы я тренировать сборную России на домашнем чемпионате мира? Я не мыслю такими категориями, я просто иду от матча к матчу, не заглядывая так далеко. Например, сейчас я бы хотел БигМак и Колу. Ммм.."

      0
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      Рейтинг: +7864

      Томик 17 сентября 2015, 17:23

      Тренировать сборную на домашнем чемпионате? Что ещё тренеру желать? Но, боюсь, какой нибудь халявщик будет - бороться же за выход не надо. Леониду удачи пожелаю и на евро, и в дальнейшем.

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 17 сентября 2015, 17:11

      Скромный Леня парень, а между тем из двух игр со сборной две выиграл. Не Моуринью однако.

      2
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 17 сентября 2015, 17:02

      Евро впереди еще (надеюсь )а потом можно еще спрашивать

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