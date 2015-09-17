Роджерс: «Последние результаты не повлияли на оказываемое на меня давление»

Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс не испытывает какого-либо давления несмотря на целый ряд неудачных матчей его подопечных.

«Нет, никакого дополнительного давления. Уже год ничего особо не меняется. Хуже не стало. Я думаю, что работа с таким большим клубом всегда сопровождается давлением, но пара матчей ни на что не повлияла», - поделился Роджерс.

«С проигранными играми приходит давление, но я всегда им только упивался. Ничего не изменилось. Я сосредоточен на том, как вернуть «Ливерпулю» победную форму».