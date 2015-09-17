«Росгосстрах» стал титульным спонсором Премьер-лиги

«Росгосстрах» и РФПЛ заключили соглашение, по условиям которого страховая компания будет титульным спонсором лиги на протяжении трех сезонов – 2015/16, 2016/17 и 2017/18. Детали сделки не разглашаются.

«Учитывая чемпионат мира 2018 года, к нашей стране будет приковано внимание всего мира. В этом свете для нас было очень важно получить стратегического партнера. И я очень рад, что им будет «Росгосстрах». Надеюсь, что наше сотрудничество продлится не три года, а значительно больше», – сказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Отметим, что «Росгосстрах» уже являлся титульным спонсором Премьер-лиги с 2006 по 2010 год.