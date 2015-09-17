Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Росгосстрах» стал титульным спонсором Премьер-лиги

    «Росгосстрах» и РФПЛ заключили соглашение, по условиям которого страховая компания будет титульным спонсором лиги на протяжении трех сезонов – 2015/16, 2016/17 и 2017/18. Детали сделки не разглашаются.

    «Учитывая чемпионат мира 2018 года, к нашей стране будет приковано внимание всего мира. В этом свете для нас было очень важно получить стратегического партнера. И я очень рад, что им будет «Росгосстрах». Надеюсь, что наше сотрудничество продлится не три года, а значительно больше», – сказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Отметим, что «Росгосстрах» уже являлся титульным спонсором Премьер-лиги с 2006 по 2010 год.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2015 14:50
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997154
    numo442652
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+