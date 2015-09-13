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    Гончаренко: «Со Слуцким придерживаемся схожих жизненных принципов и взглядов на футбол»

    Старший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что он согласился войти в тренерский штаб команды во многом благодаря ее главному тренеру Леониду Слуцкому.

    «После случившихся в моей карьере периодов простоя понял, как важно для тренера находиться при деле. В этом смысле предложение от ЦСКА отличалось конкретностью от всех других пока виртуальных вариантов моего трудоустройства. Не хотелось оставаться в неопределенности и ждать, пока они обретут реальность.

    Ни для кого не секрет, что у нас дружеские отношения с главным тренером ЦСКА Леонидом Викторовичем Слуцким. Важным фактором в пользу моего решения было то, что мы с ним придерживаемся схожих жизненных принципов и взглядов на футбол. Буду рад взять на себя часть той нагрузки, которая выпала на коллегу нынешней осенью. Для меня большая честь работать в штабе такого прославленного клуба с выступающими там футболистами высокого класса.

    Окончательной договоренности о сотрудничестве, круге моих обязанностей и направлениях в работе мы достигли в субботу после встречи ЦСКА с «Зенитом». В ней, помимо нас со Слуцким, участвовал генеральный директор клуба Роман Бабаев», – сказал Гончаренко.

    Источник: Sports.ru

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    13.09.2015 17:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 13 сентября 2015, 22:43

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