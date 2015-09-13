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    Гончаренко вошел в тренерский штаб ЦСКА

    Известный белорусский специалист Виктор Гончаренко, недавно потерявший должность главного тренера в «Урале», вошел в тренерский штаб ЦСКА.

    Несмотря на слухи о том, что Гончаренко должен возглавить «армейцев», он получит должность старшего тренера.

    «В нынешней ситуации, когда нашему тренерскому штабу приходится работать, по сути, на «четыре фронта», руководство ПФК ЦСКА посчитало, что команде нужна поддержка. И мы благодарны Виктору Михайловичу, который принял предложение нашего клуба», — пояснила пресс-служба ЦСКА.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.09.2015 13:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 14 сентября 2015, 00:23

      Смена Лёни.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Фибоначчи 13 сентября 2015, 17:33

      Отличная новость! Думаю если Слуцкого позовут в сборную в случае попадания на Евро-2016, то вопрос с главным тренером в ЦСКА будет решён.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 13 сентября 2015, 16:52

      Гончаренко надо вернуть в Кубань. И извиниться за непонятную отставеу, было бы не плохо

      -1
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      Рейтинг: +167

      астраханец 13 сентября 2015, 16:19

      Главное что бы ЛВС прислушался хоть немного Гончаренко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 13 сентября 2015, 15:35

      хорошие Новости! все стороны будут в БОЛЬШОМ ПЛЮСЕ

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 сентября 2015, 14:41

      Думаю все будут в плюсе от этого!

      0
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      Рейтинг: +13

      Миштаврик 13 сентября 2015, 14:07

      Ну хоть теперь Леониду Викторовичу будет полегче.

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