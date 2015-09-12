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Примера. «Реал» разгромил «Эспаньол»

12 сентября 2015, 19:01
9

Мадридский "Реал" второй тур к ряду безжалостно громит своих соперников. После нулевой ничьей с хихонским "Спортингом" в первом туре, "сливочные" на своем поле разделались с "Бетисом", порадовав болельщиков на "Сантьягу Бернабеу" пятью безответными мячами, а сегодня подопечные Рафаэля Бенитеса огорчили уже местную публику, собравшуюся на "Корнелья-Эль Прат", шестью. Пять из шести мячей на счету форварда мадридцев Криштиану Роналду. Отметим, что это первые голы португальца в чемпионате, так как в первых двух турах он не забивал.

Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

Эспаньол (Барселона) - Реал (Мадрид) - 0:6 (0:4)

Голы: 0:1 — Роналду, 7; 0:2 — Роналду, 17 (с пенальти); 0:3 — Роналду, 20; 0:4 — Бензема, 28; 0:5 — Роналду, 61; 0:6 — Роналду, 81.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Реал Эспаньол
Комментарии (9)
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Hala Madrid
1442074939
А вот и Роналду))
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Зенит 2015
1442076968
Неужели любитель пробирок и шёлковых носовых платочков аж пять голов забил? Вот к чему приводит чемпионат, в котором только четыре -пять команд нормальных, а остальные для балласта и игровых тренировок.
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95-shishani-95
1442083026
С победой нас всех! Молодец Роналду! Удачи Реалу в дальнейшем!
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95-shishani-95
1442083432
Просто супер! Нет слов! Фергюсон не зря сказал эти слова про Роналду "если бы Роналду играл в Ла Лиге с такого столь юного возраста как Месси, то он бы удвоил все рекорды аргентинца"!
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ESPANOL
1442089876
Посмотрим, как он будет играть против серьезных соперников, а Эспаньолу Реал всегда отгружал по максимуму. Пока что команды, с которыми он играл и будет играть в ближайшее время, явно слабы, чего не скажешь о соперниках Барсы.
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I l y a s
1442092562
Роналду свои 30-40 голов за чемпионат полюбому наколотит,это машина по забиванию голов.
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MRHM-1988
1442097114
Рон зверь !
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NOVA
1442189032
быстрей бы барсю [мат]!
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