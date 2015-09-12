Примера. «Реал» разгромил «Эспаньол»

Мадридский "Реал" второй тур к ряду безжалостно громит своих соперников. После нулевой ничьей с хихонским "Спортингом" в первом туре, "сливочные" на своем поле разделались с "Бетисом", порадовав болельщиков на "Сантьягу Бернабеу" пятью безответными мячами, а сегодня подопечные Рафаэля Бенитеса огорчили уже местную публику, собравшуюся на "Корнелья-Эль Прат", шестью. Пять из шести мячей на счету форварда мадридцев Криштиану Роналду. Отметим, что это первые голы португальца в чемпионате, так как в первых двух турах он не забивал.

Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

Эспаньол (Барселона) - Реал (Мадрид) - 0:6 (0:4)

Голы: 0:1 — Роналду, 7; 0:2 — Роналду, 17 (с пенальти); 0:3 — Роналду, 20; 0:4 — Бензема, 28; 0:5 — Роналду, 61; 0:6 — Роналду, 81.