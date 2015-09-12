Бундеслига. «Вольфсбург» потерял очки, «Боруссия» обыграла в гостях «Ганновер» и другие результаты

Дортмундская "Боруссия" одержала третью победу подряд под руководством Томаса Тухеля и возглавила турнирную таблицу с лучшей разницей мячей. "Бавария" дома разобралась с "Аугсбургом", а "Вольфсбург" потерял первые очки, сыграв в ничью с "Ингольштадтом".
Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур
Бавария - Аугсбург – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Эссвайн, 43; 1:1 — Левандовски, 77; 2:1 — Мюллер, 90 (с пенальти).
Голы: 0:1 — Сулу, 8.
Ганновер-96 - Боруссия (Дортмунд) – 2:4 (2:0)
Голы: 1:0 — Собих, 18; 1:1 — Обамеянг, 35 (с пенальти); 1:2 — Мхитарян, 44; 2:2 — Собих, 53; 2:3 — Фелипе, 67 (в свои ворота); 2:4 — Обамеянг, 85 (с пенальти).
Ингольштадт - Вольфсбург – 0:0 (0:0)
Герта - Штутгарт – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 — Харагучи, 14; 1:1 — Шуньич, 36; 2:1 — Лустенбергер, 45.