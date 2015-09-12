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    Слуцкий: «Это был матч двух ведущих команд России на сегодняшний день»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от ничейной игры с «Зенитом» (2:2).

    «Мы играли качественно, но к сожалению, минимальное количество моментов у наших ворот привело к двум пропущенным мячам. Вопрос не в том, что мы не удержали преимущество, а в том, что не смогли развить его, имея большое количество моментов и не реализовав пенальти. Это был матч двух ведущих команд России на сегодняшний день. Мы знали, что любой эпизод и любое единоборство могут иметь ключевое значение.

    Что касается незабитого пенальти, то могу сказать, что в тренировочных условиях очень сложно такое смоделировать. Да, в этом сезоне мы не забиваем уже четвeртый пенальти. Сегодня эпизод с пенальти был ключевым моментом. Если бы счeт стал 3:1, «Зениту» было бы крайне сложно отыграться.

    Качеством игры я более чем удовлетворeн, но нет удовлетворeнности результатом. Отрыв от «Зенита» в девять очков нас устраивал бы больше, но сейчас уже нет смысла рассуждать об этом. Пока превалирует эмоциональная составляющая. К сожалению, мы пропустили гол в концовке», - рассказал специалист.


    Источник: «НТВ-Плюс»

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    12.09.2015 16:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 13 сентября 2015, 23:48

      Леня, все по делу.
      Немного не повезло..

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 сентября 2015, 20:57

      Слова маразматика-еле отскочили со Спартаком-а амбиций...................

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 12 сентября 2015, 19:15

      Пусть Леонид Викторович радуется что хоть одно очко заработал. А то девять очков отрыва, захотел. В прошлой игре Боаша арбитры заранее, путем спланированной провокации, удалили, что , естественно, повлияло на исход матча с КС, а сегодня судейка не дал проиграть. Так что, если бы не арбитры, так видели бы все равенство очков и Великий Зенит на первом месте.

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