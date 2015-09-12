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    Бубнов: «Где логика? Акинфеев ударил в лицо - ни одной игры, Виллаш-Боаш толкнул – шесть матчей»

    Эксперт Александр Бубнов высказал мнение о решении КДК дисквалифицировать главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша на шесть матчей чемпионата.

    «Отсутствие Боаша из-за дисквалификации – не проблема. Что он есть на скамейке, что его нет… Правильно Мостовой сказал, да и я говорил: что вы руками у бровки машете, орете? На тренировках работайте! Настоящие тренеры, такие, как Бесков, вообще на трибуне сидели. Уходил и смеялся там. А тут понты разводят, орут. Что, игроки все время слушают, что тренер говорит? А дирижер Кучук что делал, руками махал? Иди оркестром дирижируй, там его не видят с другого фланга, а он все дирижирует. А Слуцкий орет постоянно на бедного Мусу?!

    Шесть матчей дисквалификации для Боаша – это вне логики. Кокорин ударил – и две игры, Боаш толкнул – и шесть. Акинфеев ударил игрока в лицо – и ни одной. У нас не двойные, а тройные стандарты со стороны РФС и РФПЛ», - считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    12.09.2015 07:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +532

      Бан 12 сентября 2015, 12:59

      Бубен косит под дурака. Одно дело удар, который спровоцирован потерпевшим игроком (на поле), другое неспровоцированная агрессия на судью.(вне поля).

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Бан 12 сентября 2015, 18:03

      Вообще то Боаш толкнул, отвечая на хамство и грубость, арбитра и стал с ним бычиться после удаления. А вот за что его удалили никто так и не объяснил. То что Игоря нужно было удалять и давать дискву подтвердили в РФС, но поезд ушёл. Да и удалять Игоря нельзя было, потому что ещё до начала чемпионата было решено кто будет играть в ЛЧ, что подтверждается левейшей серебряной медалью ЦСКА, отобранной у Краснодара. Хотя, правды ради, Краснодар на ЛЧ пока не тянет. А удаление Боаша было заранее спланированной провокацией.

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      Рейтинг: +19

      bentlly 12 сентября 2015, 12:52

      Справедливо нету чемпионат Россия. Судья много раз неправильной решение принимает и нето удаляет не назначит пенальти или назначить пенальти не справедливо. Может всего решает деньги.......

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      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 12 сентября 2015, 12:24

      Когда тренер руководит игрой команды во время матча - это нормально. Даже более того - это нужно делать! Такое чувство что он к футболу имеет отдаленное отношение...

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      Рейтинг: +167

      астраханец 12 сентября 2015, 12:23

      Логика некоторая есть в его словах, но про работу тренеров он бы лучше молчал...

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      Рейтинг: +1608

      кто там 12 сентября 2015, 11:29

      ох лол) бомжатня нытики, мясо 13 год грозится стать чемпионом, иуродивые соперники у ЦСКА, пусть хоть Локо с быками не подведут да Динамо воспрянет.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 сентября 2015, 10:52

      Да тут все просто-у Гинера в футболе возможностей больше-это уже как само собой разумеющееся.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 сентября 2015, 09:26

      Вот сегодня увидите как будут судить ЦСКА с Зенитом и в чью пользу тут и к бабке не ходи обязательно и пеналь поставят и может удалят Нету или Гарсию

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      Рейтинг: +1608

      кто там > Garrincha58 12 сентября 2015, 11:23

      ахахах. ага и Гинер то же руку приложил к изнасилованию бомжатня вс Крылья?

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Garrincha58 12 сентября 2015, 18:10

      Все видели в чью пользу арбитр сегодня судил. Ничего нового, всё было предсказуемо. Не дал судейка сократить разрыв Зениту.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 сентября 2015, 09:23

      Кто то вчера говорил мол этим судьям раз в неделю надо трепку устраивать вот АБВ и потрепал малость тупого судьишку вообще не понимаю зачем они там стоят только нервируют всех Все очень просто делается и судьи там не нужны надо штрафовать тренеров которые себя не адекватно ведут пересек линию получи штраф 10 тыс евро второй раз еще 10 а что то еще такое как оскорбление или рукоприкладство можно и до 50 тыс добавить и пусть они из своего кармана платят тогда точно перестанут дирижировать а так 6 матчей а ему наоборот в кайф также и с игроков зачем эти дисквалификации деньгами нужно учить козлов

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      Рейтинг: +192

      LINED 12 сентября 2015, 08:50

      По-моему толкнуть судью и игрока это вообще разные статьи в футболе.

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      Рейтинг: +4

      morozoff2015.morozov 12 сентября 2015, 08:20

      Саша,вопрос не по теме,если можно.Почему Лобановский мог совмещать работу в клубе и сборной,причем не просто совмещать, все мы помним какая это была сборная и клуб, а Слуцкому уже тяжело....

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