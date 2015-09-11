Владелец «Эвертона»: «Мы не тот клуб, который продает своих лучших игроков»

Владелец «Эвертона» Билл Кенрайт заявил, что его клуб не рассматривал возможность продажи защитника Джона Стоунса. Напомним, «ириски» отклонили несколько предложений «Челси» по покупке игрока сборной Англии.

«Стоунс — лучший центральный защитник в Англии, и речи о его уходе никогда не было. «Эвертон» не тот клуб, который продает своих игроков. Мы никогда не стремились зарабатывать на этом. Мы получили 26 миллионов фунтов за Лескотта, но это не было ошибкой. «Манчестер Юнайтед» заплатил за Феллаини больше, чем было прописано в его контракте. Руни? Это было десять лет назад… Мы делали все возможное, чтобы его сохранить», — заявил Кенрайт.