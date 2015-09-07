Мини-футбол. «Динамо» дважды обыграло «Новую генерацию»

Подмосковное «Динамо» дважды обыграло сыктывкарскую «Новую генерацию» в рамках матчей третьего тура Суперлиги. Новосибирский «Сибиряк» в родных стенах не оставил шансов гостям из Глазова, нанеся «Прогрессу» два поражения. Петербургский «Политех» в противостоянии с югорской командой «Газпром-ЮГРА» не смог набрать очков.

Чемпионат России. Суперлига. 3-й тур. Первые матчи

Сибиряк (Новосибирск) – Прогресс (Глазов) – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Кавалканте, 1. 1:1 – Разуваев, 15. 2:1 – Мороз, 18 (в свои ворота). 3:3 Тимощенков, 29 (с пенальти, 6м). 4:1 Покотыло. 49.

Динамо (Московская область) – Новая генерация (Сыктывкар) – 8:4 (3:4)

Голы: 1:0 – Нандо, 2. 1:1 – Гибадуллин, 6. 2:1 – Фернандиньо, 11. 2:2 – Прокушев, 12. 3:2 – Фернандиньо, 15. 3:3 – Кейруш, 20. 3:4 – Семуков, 24. 4:4 – Сирило, 32. 5:4 – Нандо, 36. 6:4 – Ромуло, 39. 7:4 – Фернандиньо, 46. 8:4 – Фернандиньо, 47.

КПРФ (Москва) – Норильский никель (Норильск) – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Део, 10. 1:1 – Сытин, 29. 1:2 – Чащин, 31. 2:2 – Федоров, 36 (в свои ворота). 2:3 – Филиппов, 48.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Политех (Санкт-Петербург) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лысков, 4. 2:0 – Марсенио, 26. 3:0 – Лысков, 42. 3:1 – Шарипов, 44 (с пенальти, 6м).

Дина (Москва) – Тюмень – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Упалев, 8. 1:1 – Прудников, 10. 1:2 – Батырев, 25. 2:2 – Карлиньос, 38. 2:3 – Переверзев, 49.

Вторые матчи

Сибиряк (Новосибирск) – Прогресс (Глазов) – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Кавалканте, 7. 1:1 – Мелконян, 19. 2:1 – Кудзиев, 21. 3:1 – Кавалканте, 31. 3:2 – Жданов, 38. 4:2 – Кавалканте, 41.

Динамо (Московская область) – Новая генерация (Сыктывкар) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ромуло, 14. 2:0 – Пула, 42. 3:0 – Сирило, 45. 3:1 – Мариньо, 50.

КПРФ (Москва) – Норильский никель (Норильск) – 7:4 (2:2)

Голы: 1:0 – Паулиньо, 6. 2:0 – Паулиньо, 15. 2:1 – Сытин, 16 (с пенальти, 6м). 2:2 – Филиппов, 18. 3:2 – Канивец, 27 (с пенальти, 6м). 4:2 – Гончаров, 34. 5:2 – Сомхишвили, 40. 6:2 – Канивец, 46. 6:3 – Пономарев, 47. 6:4 – Волков, 49. 7:4 – Шакиров, 50.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Политех (Санкт-Петербург) – 6:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Катата, 3. 2:0 – Лысков, 4. 3:0 – Лысков, 11. 4:0 – Шаяхметов, 26. 4:1 – Потехин, 27. 5:1 – Давыдов, 41. 5:2 – Шарипов, 42. 6:2 – Давыдов, 44.

Дина (Москва) – Тюмень – 5:3 (3:2)

Голы: 0:1 – Лобвков, 3. 1:1 – Прудников, 4. 2:1 – Абрамов, 10. 2:2 – Мальцев, 15. 3:2 – Мишарин, 18. 3:3 – Батырев, 26. 4:3 – Хамадиев, 33. 5:3 – Карлиньос, 50.