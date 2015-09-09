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    Бышовец: «При Капелло мы тоже обыграли Лихтенштейн и показали очень хороший футбол со шведами»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своем впечатлении от дебюта Леонида Слуцкого на посту главного тренера сборной России.

    «Взяла бы сборная России шесть очков при Капелло с командами Швеции и Лихтенштейна? Это, конечно, риторический вопрос. Не стоит переоценивать ситуацию. Да, последняя победа очень приятная, но это вполне естественна для нашей сборной. При Капелло наша дружина обыграла сборную Лихтенштейна и показала на выезде очень хороший футбол со шведами.
    Однако отмечу, что при Слуцком у нашей команды появилась мобильность, а также улучшилось моральное состояние игроков. Кроме того, на сборной России сказалось удачное стечение обстоятельств: скандинавы проиграли два матча подряд. Я доволен шестью очками, которые набрала команда. В оставшихся двух матчах подопечные Слуцкого обязаны сыграть спокойно, правильно оценить соперника и выйти в финальную часть Чемпионата Европы», - заявил Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2015 16:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 9 сентября 2015, 16:45

      Да сколько можно мусолить, что у нас главное это желание, стремление и воля к победе, и если это отсутствует, то хоть с бубном пляши. Менталитет такой

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