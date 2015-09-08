Мхитарян: «Не нужно ждать чуда от сборной Армении»

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал ничью в матче отборочного турнира к Евро-2016 против Дании (0:0).

«Если учитывать последние матчи, то одно очко — это тоже неплохой результат. Могли победить, но, к сожалению, мы не использовали наши моменты. Надеюсь, что сможем победить в последнем матче и завершим отборочный турнир победой», - говорит Мхитарян.

Также футболист сказал, что при необходимости готов отказаться от своей любимой позиции на поле.

«Выходя на поле, я стараюсь помочь команде, и неважно, на какой позиции я играю. Конечно, я лучше себя чувствую на позиции «под нападающим». Но если в команде есть проблемы с составом, то выбирать не приходится».

Мхитарян призвал не ждать слишком многого от сборной Армении.

«Сегодня провели хороший матч. Не нужно ждать чуда от сборной Армении, нужно быть реалистами. Во втором тайме создавали моменты, но не хватило удачи».