Мхитарян: «Самая большая мотивация для меня – улыбки людей»

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян накануне отборочного матча к Евро-2016 с датчанами отметил, что не потерял мотивацию, хотя его команда уже лишилась шансов поехать во Францию.

«Разные люди говорят и думают по-разному. Лично для меня мотивация в сборной — это только победа. Когда мы побеждаем, то у всех армян на лицах появляется улыбка, на улицах звучит музыка, люди празднуют наш успех как свою личную победу. Что может быть лучше этого? Вот именно эти улыбки и являются самой большой мотивацией для меня.



Жду, что в игре с датчанами мы выступим лучше, чем в Сербии. Верю, что результат получится для сборной Армении положительным. Соперник очень силен, но нам не привыкать играть с такими командами. Мы должны навязать оппоненту свой футбол», - сказал Мхитарян.