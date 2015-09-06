Коноплянка: «Стремился забить гол, чтобы посвятить его дочке»

Полузащитник "Севильи" и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями после победы над Белоруссией (3:1) в отборочном матче к Евро-2016.

"Еще ничего не изменилось. Конечно, мне задавали много вопросов о новом клубе. Могу сказать, что сегодня я получил огромное удовольствие от игры со старыми знакомыми. Хочу отметить поддержку - при таких болельщиках хочется играть каждый день.

Я рассказал команде, что у меня родился ребенок. Я стремился забить гол, чтобы посвятить его своей дочке. Я не чувствовал усталости, только получал удовольствие. Даже когда игра выровнялась, болельщики нас погнали вперед. Это очень приятно.

Я давно не играл в основном составе "Севильи"? Только четыре матча. Я понимаю, что только адаптируюсь в новом клубе. Все нормально, я двигаюсь в правильном направлении. Понимаю нового тренера и не переживаю по этому поводу", - сказал Коноплянка.