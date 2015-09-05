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    Федун: «Надо же, Дзюба попал в ворота»

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун с долей иронии дал свою оценку игре сборной России в прошедшем матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Швеции.

    «Первый тайм очень понравился. Второй не так, но снова спасибо Акинфееву. Гениальная передача Широкова. И Артем Дзюба, надо же, попал в ворота! Теперь нужно побеждать Лихтенштейн, а Австрия должна забрать очки у шведов. И все будет нормально».

    Напомним, в итоге сборная России одержала победу со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2015 23:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100

      borsch123 7 сентября 2015, 13:28

      Исковеркали слова Федуна и довольны) Желтуха.

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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 7 сентября 2015, 09:43

      Главное - забил. Не кержанул.

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      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 6 сентября 2015, 09:41

      Это только далеким от футбола кажется что Артем случайно попал по воротам. Приняв мяч ЛЕВОЙ ногой бить не стал, сразу оценил ситуацию - слева два защитника, справа два игрока и вратарь. Вторым касанием, подыграв на правую ногу, Артем на точность чутка подняв мяч отправил в ворота. ГОЛ! Мяч был трудный и красивый одновременно! Спасибо сборной за такую игру!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > KoLyaNN 6 сентября 2015, 14:13

      Гол не был трудным-голкипера не было в воротах-т что это бревно чуть не промахнулся по пустым воротам-штанга помогла.Помните его лицо-он сам не поверил что забил-а вот разыграли мяч классно.

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      Рейтинг: +65

      komandos99 6 сентября 2015, 07:35

      Жесть просто,бревно с 10 метров,чуть не промазал по пустым воротам

      -1
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      Рейтинг: +923

      eaguar 6 сентября 2015, 03:13

      Надоже Федун Дзюбу заметил .
      И "Тренеришку" и "Игрочишку" продавал .
      Теперь поздно пить Баржоми .

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > eaguar 6 сентября 2015, 14:14

      Иди-от ты все уже дано перекрестились-что за все время чемпионата-ваш форвард один раз только и забил,супер удачное преобретение Зенита.

      3
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 6 сентября 2015, 02:21

      федунок открыл роток

      -1
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      Рейтинг: +21

      romario9683 6 сентября 2015, 01:25

      Дзюба -форвард очень низкого класса. Единственный козырь у него-это борьба за верховой мяч. У него нет ни скорости, ни техники, ни мышления, ни хитрости на поле. С лёней согласен, повезло, что попал с 10 метров.

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      Рейтинг: +22

      drozdovik > romario9683 6 сентября 2015, 05:58

      Согласен, но с нападающими у нас проблемы, кого ещё ставить в старт

      0
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      Рейтинг: +91

      grigkh > romario9683 6 сентября 2015, 09:32

      А как же хваленый Ибрагимович? Он вообще ноль без палочки на фоне Дзюбы..... только не надо про травму.....

      -1
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      Рейтинг: +35

      KoLyaNN > romario9683 6 сентября 2015, 09:33

      Дзюбе нужно играть. Нап он хороший.

      -2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > KoLyaNN 6 сентября 2015, 13:17

      Хотел плюс поставить,а получилось минус!сори,а про Артема,он нападающий хорошего уровня,дакокал это в ️я Томи и Ростове!

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 6 сентября 2015, 00:42

      в дураках федунка он оставил - вот леня и злится

      -2
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      Рейтинг: +358

      Финт 6 сентября 2015, 00:24

      Леонид вы на поле выйдете и забейте,а потом судите

      0
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 5 сентября 2015, 23:37

      попал, конечно, со скрежетом) в пустые ворота от штанги, но хоть так) спасмибо за победу, парни, это было эпично

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