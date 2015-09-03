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    Конте: «Буду вызывать Пирло, пока у него будет желание играть за сборную»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте рассказал о подготовке команды к матчу квалификации на Евро-2016 против Мальты.

    «Мы отлично поработали несколько дней, уделив внимание тактике. Мы пробовали разные тактики и вариации на поле. Так что у меня есть несколько вариантов ведения игры, один из них я и выберу в день матча. Я имею по одной спорной позиции на каждой линии: в защите, в полузащите и в атаке", - поведал Конте.

    Конте прокомментировал сообщения о том, что итальянцы будут играть по схеме 4-3-3 с Андреа Пирло и Марко Верратти в центре поля.

    «Я никогда не говорил, что парой центральных полузащитников будут Пирло и Верратти. У нас есть несколько вариантов, вы все увидите на поле. Верратти начинал атакующим полузащитником, играл опорника. По моему мнению, его место на поле — где-то посередине между двумя этими позициями».

    Кроме того, тренер высказался о вызове Пирло в сборную.

    «Пока у Пирло есть желание и энтузиазм выступать за Италию, я буду продолжать его вызывать».

    Источник: Football

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    03.09.2015 00:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +296

      Raulya 3 сентября 2015, 09:47

      Правильно!!! Умнее его в итальянском футболе сейчас нет...Маркизио еще не подошел к тому уровню Деросик сдает и Монтеливо как то потерялся....А Пирло и в 36 и в 40 бкдет Пирло...

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